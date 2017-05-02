Владимир Путин отправил в отставку замначальника кузбасского ГУ МВД России
Виктор Кутылкин покинул пост по собственному желанию.
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Виктора Кутылкина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Виктор Кутылкин начал службу в органах внутренних дел в 1986 году. В 2005 году он стал заместителем начальника управления по налоговым преступлениям криминальной милиции ГУВД Кемеровской области. С 2011 года занимал должность заместителя начальника кузбасского Главного управления МВД России. В феврале 2012 года ему присвоили звание «генерал-майор полиции».
Напомним, что 31 марта 2017 года в отставку ушла супруга Виктора Кутылкина Екатерина Кутылкина, которая занимала пост замгубернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству.