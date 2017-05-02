Владимир Путин отправил в отставку замначальника кузбасского ГУ МВД России

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Виктора Кутылкина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Виктор Кутылкин начал службу в органах внутренних дел в 1986 году. В 2005 году он стал заместителем начальника управления по налоговым преступлениям криминальной милиции ГУВД Кемеровской области. С 2011 года занимал должность заместителя начальника кузбасского Главного управления МВД России. В феврале 2012 года ему присвоили звание «генерал-майор полиции».

Напомним, что 31 марта 2017 года в отставку ушла супруга Виктора Кутылкина Екатерина Кутылкина, которая занимала пост замгубернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству.