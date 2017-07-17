Владимир Путин ответит на вопросы российских школьников в прямом эфире

Встреча главы государства со школьниками из 66 регионов страны состоится в Сочи 21 июля.

21 июля в Сочи в образовательном центре «Сириус» состсоится встреча президента России Владимира Путина со школьниками из 66 регионов нашей страны. В рамках мероприятия российский лидер ответит на вопросы подростков в прямом эфире на телеканале НТВ, сообщает РБК.

«Самые интересные вопросы, присланные нашими юными зрителями, попадут в программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным», — сообщает телеканал НТВ.

Также у школьников есть возможность задать свои вопросы президенту России через официальный аккаунт НТВ в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, образовательный центр «Сириус» был создан по инициативе Владимира Путина. Целью его работы является развитие и дальнейшая поддержка детей, которые проявляют способности в области искусств, спорта и естественнонаучных дисциплин и в других сферах деятельности.