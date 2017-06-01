Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в закон о выборе президента РФ

В четверг, 1 июня, президент России Владимир Путин утвердил изменения, внесённые в закон «О выборах Президента Российской Федерации». Ранее соответствующий закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Согласно новым поправкам, больше не нужны открепительные удостоверения и уточнения процедуры назначения президентских выборов в 2018 году. Если избиратель будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, он сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения.

Если порядком ЦИК РФ будет предусмотрена возможность, то для участия в голосовании по месту пребывания (не регистрации избирателя — прим. Сибдепо) нужно будет подать соответствующее заявление через портал госуслуг или в МФЦ. Если в день голосования избиратель явится на участок по месту жительства, то свой голос он сможет отдать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки факта, что он ещё не голосовал.

Согласно новому закону, если второе воскресенье марта будет совмещённым, послепраздничным или рабочим днём, голосование будут переносить на следующее воскресенье месяца, а не на предыдущее, как было ранее.