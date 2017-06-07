Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

Злоумышленникам будет грозить до шести лет тюрьмы.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за побуждение детей к суициду. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают до шести лет тюрьмы за создание в Сети «групп смерти» и до трёх лет для тех, кто вовлекает подростков в смертельно опасные игры. Законопроект был принят Государственной Думой РФ 26 мая.

Освобождение от уголовной ответственности могут получить те, кто добровольно сдастся полиции и поможет следствию, информирует «Лента.Ру».

Ранее Сибдепо опубликовал материал «Игры, которые убивают наших детей». О том, что такое «группы смерти», «Беги или умри», «Исчезни на 24 часа» и как с ними бороться, читайте здесь.