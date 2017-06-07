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Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

Злоумышленникам будет грозить до шести лет тюрьмы.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за побуждение детей к суициду. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают до шести лет тюрьмы за создание в Сети «групп смерти» и до трёх лет для тех, кто вовлекает подростков в смертельно опасные игры. Законопроект был принят Государственной Думой РФ 26 мая.

Освобождение от уголовной ответственности могут получить те, кто добровольно сдастся полиции и поможет следствию, информирует «Лента.Ру».

Ранее Сибдепо опубликовал материал «Игры, которые убивают наших детей». О том, что такое «группы смерти», «Беги или умри», «Исчезни на 24 часа» и как с ними бороться, читайте здесь.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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