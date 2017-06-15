Владимир Путин похвалил президента Украины за знание русской классики

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин прокомментировал поступок президента Украины Петра Порошенко, который поздравил сограждан с отменой визового режима с Евросоюзом стихами Лермонтова. По словам российского лидера, Порошенко можно поздравить со знаем русской поэзии.

«Действительно, Пётр Алексеевич посчитал возможным прочитать это четверостишие Михаила Юрьевича Лермонтова… Это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Лермонтов написал эти стихи в тот момент, когда был военнослужащим и ехал на Северный Кавказ в действующую армию. Путин отметил, что Лермонтов не покидал пределов России, а территория, что сейчас зовётся Украиной, была её частью. И, опираясь на это, можно смело предположить, заявил Путин, что Порошенко смотрит в сторону России с интересом и дальнейшими планами на неё.

«На самом деле, скорее всего, Пётр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает, как сейчас говорят, цивилизационный выбор и ведёт страну в Европу», — резюмировал Путин.

Позднее российский президент процитировал украинского поэта Тараса Шевченко: «Доборолась Украина до самого края. Хуже ляхов свои дети её распинают» в ответ Порошенко.

Российский лидер отметил, что как раз в Европе «голубых мундиров» (речь о следующих строчках стихотворения Лермонтова) в несколько раз больше, чем в России. Он шутя посоветовал Порошенко не расслабляться, «а то бы чего не случилось. Пусть он внимательнее смотрит по сторонам».

Напомним, неделю назад Пётр Порошенко выступил на митинге, который приурочили к началу действия безвизового режима с ЕС.