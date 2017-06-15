Владимир Путин похвалил президента Украины за знание русской классики
Глава России ответил Петру Порошенко строками украинского поэта.
Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин прокомментировал поступок президента Украины Петра Порошенко, который поздравил сограждан с отменой визового режима с Евросоюзом стихами Лермонтова. По словам российского лидера, Порошенко можно поздравить со знаем русской поэзии.
«Действительно, Пётр Алексеевич посчитал возможным прочитать это четверостишие Михаила Юрьевича Лермонтова… Это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю», — сказал Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Лермонтов написал эти стихи в тот момент, когда был военнослужащим и ехал на Северный Кавказ в действующую армию. Путин отметил, что Лермонтов не покидал пределов России, а территория, что сейчас зовётся Украиной, была её частью. И, опираясь на это, можно смело предположить, заявил Путин, что Порошенко смотрит в сторону России с интересом и дальнейшими планами на неё.
«На самом деле, скорее всего, Пётр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает, как сейчас говорят, цивилизационный выбор и ведёт страну в Европу», — резюмировал Путин.
Позднее российский президент процитировал украинского поэта Тараса Шевченко: «Доборолась Украина до самого края. Хуже ляхов свои дети её распинают» в ответ Порошенко.
Российский лидер отметил, что как раз в Европе «голубых мундиров» (речь о следующих строчках стихотворения Лермонтова) в несколько раз больше, чем в России. Он шутя посоветовал Порошенко не расслабляться, «а то бы чего не случилось. Пусть он внимательнее смотрит по сторонам».
Напомним, неделю назад Пётр Порошенко выступил на митинге, который приурочили к началу действия безвизового режима с ЕС.