Владимир Путин рассказал об индексации пенсий в 2017 году

Президент также подтвердил, что всем пенсионерам в начале следующего года будет выплачено единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей.

В 2017 году в федеральный бюджет заложены средства для индексации пенсий. Эту информацию подтвердил 23 декабря Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста в рамках большой пресс-конференции в Москве.

«В следующем году заложены в бюджет все необходимые средства для того, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию по старости на уровне инфляции 2016 года. С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии», — сказал президент.

Глава государства напомнил, что в начале года все пенсионеры получат единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей, а также рассказал о том, на чём основана современная пенсионная система в России.

«В 90-х уровень пенсий был оторван от стажа и уровня заработной платы. Произошла такая уравниловка в этой сфере. Многие нам указывали на это, что это несправедливо. Были произведены серьёзные изменения. Пенсионная система основана сегодня на трёх элементах – стаже, уровне заработной платы до выхода на пенсию и возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию. Они будут неизменны», — пояснил Путин.

Президент добавил, что сегодня дополнительного внимания требует вопрос досрочного выхода на пенсию. По словам руководителя страны, любые нововведения в этой сфере «должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа».