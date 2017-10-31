Владимир Путин разрешил приставам задерживать должников-алиментчиков

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому судебные приставы смогут задерживать должников-алиментщиков без присутствия полиции. Соответствующий документ опубликовали 31 октября на официальном портале правовой информации.

Поправки в КоАП внесли в связи с тем, что подключение полиции к задержанию злостных неплательщиков обычно усложняет процедуру, да и стоит это дороже. В Госдуме считают, что расширение прав судебных приставов в разы улучшит их работу. Нарушители точно будут наказываться.

В настоящее время за неуплату алиментов детям до 18 лет сроком до двух месяцев наказывается административным арестом сроком до 15 суток, обязательными работами или штрафом в 20 тысяч рублей.