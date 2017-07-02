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Владимир Путин утвердил поправки к закону о военном положении

Владимир Путин утвердил поправки к закону о военном положении

Соответствующий закон опубликовали на официальном портале правовой информации.

1 июля 2017 года на официальном сайте правовой информации РФ опубликовали акт о внесении изменений в закон «О военном положении». Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

«На территории Российской Федерации или в отдельных её местностях, где введено военное положение, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с учётом мер, применяемых в период действия военного положения, ведётся территориальная оборона», — говорится в тексте документа.

Новые поправки вступили в законную силу с момента публикации документа. Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что страна будет и дальше наращивать военную силу для защиты от потенциальных агрессоров.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.kremlin.ru

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