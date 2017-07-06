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Владимир Путин уволил руководителя ГУ МВД по Кемеровской области Юрия Ларионова

Владимир Путин уволил руководителя ГУ МВД по Кемеровской области Юрия Ларионова

Также президент отправил в отставку ещё несколько генералов из МВД, МЧС и ФСИН.

Президент Владимир Путин отправил в отставку восемь генералов МЧС, МВД и Федеральной службы исполнения наказаний. В их числе оказался 56-летний руководитель ГУ МВД России по Кемеровской области Юрий Ларионов и его заместитель Владимир Шепель.

Указ об освобождении от должности опубликовали на официальном  интернет-портале правовой информации. О причинах увольнения не сообщается.

Должностей также лишились первый заместитель начальника ГУ на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев, начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский, министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов, начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов и первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.

Региональный главк указом президента Юрий Ларионов возглавлял с августа 2012 года, сообщается на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

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