Владимир Путин уволил руководителя ГУ МВД по Кемеровской области Юрия Ларионова

Также президент отправил в отставку ещё несколько генералов из МВД, МЧС и ФСИН.

Президент Владимир Путин отправил в отставку восемь генералов МЧС, МВД и Федеральной службы исполнения наказаний. В их числе оказался 56-летний руководитель ГУ МВД России по Кемеровской области Юрий Ларионов и его заместитель Владимир Шепель.

Указ об освобождении от должности опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. О причинах увольнения не сообщается.

Должностей также лишились первый заместитель начальника ГУ на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев, начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский, министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов, начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов и первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.

Региональный главк указом президента Юрий Ларионов возглавлял с августа 2012 года, сообщается на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.