Владимир Путин заявил, что школьники не должны мыть полы в классах

Президент России поддержал учащихся, что отказались убираться в школе.

В четверг, 22 июня, президент России Владимир Путин встретился с учителями в преддверии Всероссийского дня выпускника. Во встрече приняли участие классные руководители, ученики которых показали высокие результаты в ходе проведения итоговой аттестации и отличились во время подготовки и проведения внеурочных мероприятий.

В рамках встречи глава России заявил, что поддерживает тех учеников, что отказались мыть пол в классах.

«Полы должны мыть люди, которые деньги получают. Детей надо привлекать к труду, но творческому», — цитирует заявление Путина Life.

Российский президент считает, что за счёт детей нельзя решать экономические вопросы учебного учреждения.