Власти Кузбасса взяли на контроль ситуацию на ЮК ГРЭС

Из-за аварии на некоторое время без электричества осталась шахта «Южкузассугля» в Калтане.

В Кузбассе заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов по поручению губернатора региона Амана Тулеева возглавил областной штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей, который взял на контроль ситуацию на ЮК ГРЭС, входит в «Мечел-Энерго». В настоящее время на станции ведутся ремонтно-восстановительные работы.

«Сразу после технологического нарушения на станции прошло заседание штаба в режиме видеоселектора — с участием ИДЦ ЖКХ Кузбасса, заместителей глав по ЖКХ Осинников и Калтана, электросетевых компаний — «Кузбассэнерго — РЭС» и «КЭНК», — сообщили Сибдепо в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

В течение получаса всех потребителей запитали по резерву от ЮК ГРЭС. Жители Осинников и Калтана получают услуги электро-, тепло- и водоснабжения. Авария на ГРЭС не отразилась на работе городских предприятий.

«В 04:37 произошло замыкание в сети на линии 110кВ «Кедровая-1» (ПАО «МРСК Сибири»). В результате на подстанции ЮК ГРЭС было повреждено оборудование. Система защиты автоматически отключила три турбогенератора ЮК ГРЭС, на станции была остановлена работа четырёх котлов. В результате аварии в течении 50 минут не подавалось напряжение на подстанцию, питающую потребителей г. Калтана. В настоящее время технологическое нарушение ликвидировано. Его причины выясняются», — сообщили Сибдепо в «ЮК ГРЭС».

Напомним, из-за аварии на ГРЭС без электроснабжения на некоторое время осталась шахта «Южкузбасстроя».