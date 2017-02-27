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Вместо нового смартфона Galaxy S8 компания Samsung представила другие новинки

Компания презентовала два своих новых планшета Galaxy Tab S3 и Galaxy Book.

Южнокорейская компания Samsung презентовала два своих новых планшета – Galaxy Tab S3 и Galaxy Book вместо того, чтобы представить пользователям новый смартфон Galaxy S8, сообщает РБК. Презентация прошла на пресс-конференции, предваряющей Всемирный мобильный конгресс в Барселоне.

Samsung Galaxy Tab S3 имеет дисплей 9,7 дюйма и наделён расширением 2028 на 1536 пикселей. Данный гаджет работает на операционной системе Android 7.0 и предназначен для частного использования, поэтому главный акцент в устройстве сделан на развлечения. Размер основной памяти может быть расширен картой памяти.

Планшет Samsung Galaxy Book производитель представил в двух вариантах – с дисплеем диагональю 10,6 дюйма и 12 дюймов. Оба гаджета имеют процессоры Intel и операционную систему Windows 10. Эти устройства можно использовать в профессиональных целях, а также их можно брать в частые поездки. Galaxy Book будет продаваться в комплекте с клавиатурой.

Ранее ряд СМИ ообщал, что весной 2017 года в продажу поступит новый смартфон Samsung Galaxy S8, однако на пресс-конференции о нём ничего не сказали.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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