Внимание, гололёд: кузбассовцев призывают меньше ездить на авто

Госавтоинспекция призывает жителей Кузбасса меньше ездить на авто, а также отказаться от дальних междугородных поездок. С такой просьбой ГИБДД обратилась неслучайно, ведь в ближайшие дни на территории региона ожидается похолодание до -11°С. Отсюда следует, что дороги с высокой вероятностью покроются коркой льда, что может привести к ДТП.

«Такое понижение температуры в ночное время будет преимущественно по южным и горным районам региона. При этом там же днём будет теплее всего. В ближайшие дни в Кемерове ночью температура воздуха снизится до -5, — 8°С. Днём в областном центре будет теплее – 0, +2°С», – рассказала Сибдепо пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам избегать резких манёвров, не превышать скорость и соблюдать ПДД.

Более осторожными нужно быть и пешеходам. Те, кто передвигается на своих двоих, должны помнить, что на скользкой дороге водители не всегда могут принять меры для своевременной остановки машины.

Какие ДТП могут произойти из-за гололёда, смотрите в видеоподборке.