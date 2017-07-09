Новости
Россия и Мир
Во Франции безработный выиграл в лотерею более миллиона евро

Во Франции безработный выиграл в лотерею более миллиона евро

Мужчина даже и не рассчитывал на такой крупный выигрыш.

Безработный житель французского департамента Гар выиграл в лотерею My Million более миллиона евро. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ передаёт «РИА Новости».

В табачном ларьке счастливчик сделал ставку всего в пять евро и был уверен, что максимум, что ему светит в качестве выигрыша – четыре евро. Однако всё вышло совсем не так, как ожидал мужчина. О сказочной удаче французу рассказал продавец.

«Это я сказал ему, когда он подошёл спросить, почему рядом с его именем написано «джекпот», — заявил владелец киоска Стефан Лорка.

Лорка добавил, что лично сопроводил везунчика в Париж, где после всех проверок мужчине передали чек. Как зовут обладателя столь крупной суммы и на что он потратит выигрыш, не сообщается.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь
Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!
Кинопрокат

«Человек-паук: возвращение домой» — рецензия на фильм

Насколько перспективен самый молодой Человек-паук в истории?
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер

Сегодня в Кемерове

Популярное