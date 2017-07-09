Во Франции безработный выиграл в лотерею более миллиона евро

Мужчина даже и не рассчитывал на такой крупный выигрыш.

Безработный житель французского департамента Гар выиграл в лотерею My Million более миллиона евро. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ передаёт «РИА Новости».

В табачном ларьке счастливчик сделал ставку всего в пять евро и был уверен, что максимум, что ему светит в качестве выигрыша – четыре евро. Однако всё вышло совсем не так, как ожидал мужчина. О сказочной удаче французу рассказал продавец.

«Это я сказал ему, когда он подошёл спросить, почему рядом с его именем написано «джекпот», — заявил владелец киоска Стефан Лорка.

Лорка добавил, что лично сопроводил везунчика в Париж, где после всех проверок мужчине передали чек. Как зовут обладателя столь крупной суммы и на что он потратит выигрыш, не сообщается.