Во Франции хотят узаконить секс с 13 лет

Сейчас в стране возраст сексуального согласия составляет 15 лет.

Во Франции готовят законопроект о снижении планки возраста сексуального согласия до 13 лет. Сейчас он составляет 15 лет, пишет «Лента.Ру».

Разговоры об изменении законодательства начались после случая, когда двоих 28-летних мужчин, имевших половой контакт с 11-летними девочками, суд признал невиновными. В стране обвинение в изнасиловании можно выдвинуть только в том случае, если прокурор докажет, что такой половой контакт произошёл без обоюдного согласия.

Отмечается, что в то же время новый закон должен признать любой половой контакт с лицом моложе 13 лет преступлением.