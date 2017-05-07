Работодателям, которые нарушат закон, грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере до $82,5 тыс.

Во Франции законодательно запретили нанимать слишком худых моделей. При устройстве на работу модель должна будет представить справку от врача о состоянии здоровья. Необходимо, чтобы в документе была информация о том, что её индекс массы тела (соотношение веса и роста) находится в пределах нормы. Работодателям, которые нарушат закон, грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере до $82,5 тыс., передаёт РБК.

Эта мера, по словам министра здравоохранения Франции Марисоль Турэн, продиктована заботой о здоровье как самих моделей, так и остальных граждан, прежде всего молодых женщин. Во многих из них, по словам Турэн, неестественные и нереалистичные стандарты красоты развивают комплекс неполноценности, что, в свою очередь, ведет к хроническому недоеданию, пишет «Интерфакс».

По данным медиков, более 30 тысяч французов страдают анорексией. Около 90% из них составляют молодые женщины.