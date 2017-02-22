Во Вьетнаме планируют использовать горношахтное оборудование из Кузбасса

Кузбасс посетят вьетнамские угольщики. Они заинтересованы в поставках горношахтного оборудования, которое производят в Кемеровской области.

«Представители угольной компании «Винакомин» вместе с сотрудниками института горной науки и технологий рассматривают возможность внедрения в шахтах Вьетнама анкерного крепления горных выработок, производимого в Кемерове», – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Визит продлится три дня — с 27 февраля по 1 марта. Ранее кемеровские инженеры посетили Вьетнам. Они обследовали горные выработки шахты Нам Мау и обосновали экономическую эффективность внедрения нового оборудования.