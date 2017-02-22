Экономика
Кузбасс
Во Вьетнаме планируют использовать горношахтное оборудование из Кузбасса

Во Вьетнаме планируют использовать горношахтное оборудование из Кузбасса

Кемеровскую область посетят представители угольной компании из государства Юго-Восточной Азии.

Кузбасс посетят вьетнамские угольщики. Они заинтересованы в поставках горношахтного оборудования, которое производят в Кемеровской области.

«Представители угольной компании «Винакомин» вместе с сотрудниками института горной науки и технологий рассматривают возможность внедрения в шахтах Вьетнама анкерного крепления горных выработок, производимого в Кемерове», – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Визит продлится три дня — с 27 февраля по 1 марта. Ранее кемеровские инженеры посетили Вьетнам. Они обследовали горные выработки шахты Нам Мау и обосновали экономическую эффективность внедрения нового оборудования.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Антикризис

«Мега Хенд»: гардероб площадью 1400 метров

Сибдепо узнал, в чём секрет торговли одеждой секонд-хенд
Бургермен и фитоняшка

«Бургермен и фитоняшка» отправились в «КПД» делать белфи

Оцениваем кемеровские фитнес-клубы с двух точек зрения: профана и мастера спорта
Еда

5 крутых рецептов блинов на Масленицу

Чтобы ваша Масленица не была похожа на предыдущую!
Фоторепортажи

Звезда сериалов Андрей Чернышов поддержал больных детей из Кемерова

Известный российский актёр Андрей Чернышов побывал на экскурсии в Кузбасском кардиологическом центре

Сегодня в Кемерове

Популярное