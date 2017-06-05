Во Владимирской области за взятку задержали вице-губернатора Елену Мазанько

При этом губернатор Владимирской области Светлана Орлова считает, что все обвинения в адрес Мазанько беспочвенны.

Во Владимирской области по подозрению в получении взятки на 72 часа задержали вице-губернатора Елену Мазанько. Во вторник, 6 июня, суд примет решение по её аресту, сообщает ТАСС.

По данным следствия, вице-губернатор сначала получила взятку в один миллион рублей, затем ещё два миллиона рублей. Это произошло в 2014 году.

«По версии следствия, Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СК Светлана Петренко.

После задержания Елены Мазанько губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что все обвинения в адрес её помощника беспочвенны и являются провокацией. Орлова пояснила, что Мазанько вступила в свою должность в то время, когда в вопросе о распределении земель, связанным со взятками, «был полный бардак».

В 2013 году Елена Мазанько была назначена замгубернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям. Она контролировала работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона.

Елена Мазанько родилась в Новокузнецке. В 1988 году окончила Кемеровский политехнический институт по специальности «горный инженер-маркшейдер», в 1995 году — Московский коммерческий университет по специальности «менеджер». В 1992 году работала в администрации Прокопьевска, где прошла путь от главного специалиста отдела приватизации до заместителя начальника департамента по торговле. В 1998 году перешла на работу в администрацию области. В течение трех лет работала заместителем начальника департамента торговли. В 2001 году Е.И. Мазанько назначена начальником департамента торговли. В 2009 — 2010 годах занимала должность заместителя губернатора Кузбасса по поддержке и развитию предпринимательства. Во Владимирскую область Мазанько пришла с поста заместителя директора департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ.