Во время пожара в областном центре погиб мужчина

В Кемерове по улице Верхотомская поздно вечером в субботу, 24 декабря, загорелся жилой кирпичный дом. Сигнал о пожаре на пульт диспетчера МЧС поступил в 21:40.

«На момент прибытия спасателей горел дом и надворные постройки открытым пламенем. В результате пожара сгорела обрешётка крыши, веранда, обрешётка крыши гаража, обрешётка крыши углярки. Общая площадь пожара составила 109 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По данным осведомлённого источника, в доме проживала семья из четырёх человек. Мать с двумя детьми выбежала на улицу, а глава семейства решил проверить состояние котла и не успел покинуть помещение.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Причины возгорания и гибели мужчины устанавливаются. В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и четыре единицы спецтехники.