Во второй половине 2016 года по программе «Соцтуризм» Новокузнецк посетили более 200 человек

С июля по декабрь минувшего года было организовано 15 поездок в южную столицу Кузбасса.

Во второй половине 2016 года по программе «Соцтуризм» Новокузнецк посетили более 200 жителей Кузбасса и соседних регионов.

В областном департаменте социальной защиты населения сообщили, что за полгода было организовано 15 поездок в южную столицу Кузбасса.

«Экскурсантами стали 150 детей с ограниченными возможностями здоровья из Прокопьевска, Мысков, Междуреченска, Красноярска, Омска, которые поправляли здоровье в социально-реабилитационном центре Новокузнецка, а также местные подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и старшее поколение», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Участники программы посетили Кузнецкую крепость, кинотеатр «Коммунар», краеведческий музей и музей Фёдора Достоевского, собор Рождества Христова. Также экскурсанты погуляли по площади Маяковского, старому кварталу, скверу Энтузиастов и парку Пионерии.

Экскурсионный проект «Любимый город» реализуется с лета 2016 года в рамках областной программы «Социальный туризм». Его задача – помочь социализации детей с ограниченными возможностями, а также «трудных» подростков и пожилых людей.