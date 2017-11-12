Водитель КамАЗа повредил в Кемерове ливневую канализацию

В настоящее время на участке, где повреждена канализация, выставлены аварийные знаки.

В областном центре на улице Терешковой водитель КамАЗа повредил ливневую канализацию. По словам очевидцев, несколько автомобилистов наехали на неё и повредили свои машины.

На дороге образовалось повреждение примерно в 120 сантиметров – ливнёвка перекрывает крайнюю правую полосу.

«Восстанавливать аварийный участок планируют в понедельник, 13 ноября, поскольку требуется проведение сварочных работ. Нужна спецтехника, в том числе кран. Работы будет проводить ООО «СДЭ», — рассказали Сибдепо в Информационно-диспетчерском центре ЖКХ Кузбасса.

В настоящее время на аварийном участке выставлены соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.