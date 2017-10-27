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Водитель Land Rover озвучил свою версию ДТП с Мовшиным

Водитель Land Rover озвучил свою версию ДТП с Мовшиным

Суд также допросил двух следователей, которые выезжали на место резонасной аварии.

25 и 26 октября в Абаканском городском суде прошло очередное заседание по делу о ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Как рассказал Сибдепо представитель стороны потерпевших Рустам Сакерин, в первый день суд допросил двух следователей, которые выезжали на место резонасной аварии.

«На следующий день был допрошен водитель Land Rover Discovery, которого перед аварией обогнал Юрий Мовшин, управлявший Toyota Land Cruiser», – пояснил онлайн-журналу Денис Лосев, муж погибшей в аварии Натальи Лосевой.

По словам собеседников издания, водитель Land Rover дал показания, что Юрий Мовшин во время движения допустил нарушение ПДД. Также автомобилист сказал, что у Toyota Premio, в которой находились погибшие в аварии девушки, до начала поворота налево заблаговременно был включен поворотник.

Смертельная авария с участием бывшего главы кузбасской Госавтоинспекции произошла 23 апреля 2016 года в Кемеровском районе. В конце июля 2017 года Верховный Суд РФ принял решение, что дело рассмотрят в Абакане.

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Михаил Носков.

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