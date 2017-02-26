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Водитель пикапа протаранил толпу на параде в Новом Орлеане, искалечив 50 человек

Водитель пикапа протаранил толпу на параде в Новом Орлеане, искалечив 50 человек

Самому юному из пострадавших – около трёх лет.

Автомобиль протаранил толпу людей, гулявших по центру Нового Орлеана (штат Луизиана) во время парада. Сейчас известно о 50 пострадавших, среди которых есть трёхлетний ребёнок. Число людей, получивших травмы, постоянно увеличивается. 12 человек находятся в критическом состоянии, передаёт «Российская газета».

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Как заявил шеф полиции города Майкл Харрисон, задержан один человек. В полиции не рассматривают произошедшее как теракт. По словам мэра города, водитель пикапа находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, информирует «Газета.Ru».

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Coisas Coisando.
Фото: AP Photo/Gerald Herbert.

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