Авто
Кузбасс
Водитель Toyota получил 2,5 года колонии за смертельное ДТП под Шерегешем

Водитель Toyota получил 2,5 года колонии за смертельное ДТП под Шерегешем

Автомобилист сбил двоих пешеходов, один из которых скончался на месте.

В Таштаголе осудили 49-летнего мужчину за смертельное ДТП. Напомним, авария произошла 18 марта 2017 года на автодороге «Шерегеш – гора Зелёная».

Тогда обвиняемый за рулём Toyota Avensis сбил двоих мужчин, которые шли по обочине. Один из потерпевших, 34-летний житель Омска, от полученных травм скончался на месте. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, у второго пешехода, 34-летнего жителя Новосибирска, диагностировали травмы лёгкой и средней степени тяжести, его госпитализировали.

«Установлено, что обвиняемый двигался с превышением скорости – около 80 км/ч. Кроме того, он не учёл метеорологические условия и связанную с осадками дорожную обстановку. Всё это привело к тому, что автомобилист не справился с управлением и выехал на обочину, где находились пешеходы», – добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил кузбассовца к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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