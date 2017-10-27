Водитель Toyota получил 2,5 года колонии за смертельное ДТП под Шерегешем

Автомобилист сбил двоих пешеходов, один из которых скончался на месте.

В Таштаголе осудили 49-летнего мужчину за смертельное ДТП. Напомним, авария произошла 18 марта 2017 года на автодороге «Шерегеш – гора Зелёная».

Тогда обвиняемый за рулём Toyota Avensis сбил двоих мужчин, которые шли по обочине. Один из потерпевших, 34-летний житель Омска, от полученных травм скончался на месте. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, у второго пешехода, 34-летнего жителя Новосибирска, диагностировали травмы лёгкой и средней степени тяжести, его госпитализировали.

«Установлено, что обвиняемый двигался с превышением скорости – около 80 км/ч. Кроме того, он не учёл метеорологические условия и связанную с осадками дорожную обстановку. Всё это привело к тому, что автомобилист не справился с управлением и выехал на обочину, где находились пешеходы», – добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил кузбассовца к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года.