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Кузбасс

Волейбольный «Кузбасс» начал сезон с трёх побед подряд

Кемеровская команда – одна из трёх, идущих в Суперлиге без поражений.

Волейбольный клуб «Кузбасс» одержал победу в матче 3 тура российской волейбольной Суперлиги. На этот раз подопечные Туомаса Саммелвуо не оставили шансов новокуйбышевской «Нове». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу кемеровчан. Тренер «Кузбасса» заявил, что игра вполне могла окончиться «сухой» победой и посетовал на некоторую расслабленность игроков в 3 партии.

«В 3-й партии у нас было много шансов в контратаках, но мы не забивали даже в тех ситуациях, когда было удобно. Видимо, мы тогда уже ждали, что игра сама по себе закончится нашей победой. Но не вышло. «Нова» — очень хорошая команда. Они выиграли — 3:2 в Новом Уренгое, а неделю назад проигрывали — 6:13 в пятой партии игры с «Динамо-ЛО», но победили. Поэтому мы говорили игрокам, что нужно быть готовыми играть с ними затяжной матч», — цитирует тренера официальный сайт «Кузбасса».

После трёх туров кемеровский клуб занимает 3 строчку в турнирной таблице Суперлиги, уступая только  «Белогорью» и действующим чемпионам — «Зениту-Казань». Как и гранды отечественного волейбола, «Кузбасс» одержал 3 победы подряд, но потерял одно очко в выездном матче с прошлогодними финалистами – московским «Динамо». Следующую игру кемеровчане проведут на выезде, против «Югры-Самотлор» из Нижневартовска.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Официальный сайт ВК "Кузбасс"

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