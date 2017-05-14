«Волга» снова может появиться на российском авторынке

В России планируют возобновить производство автомобилей марки «Волга». По словам директора компании «Русские машины» Зигфрида Вольфа, в нашей стране на рынке не хватает машины среднего коммерческого размера, об это он рассказал порталу «Экономика сегодня».

Вольф считает, что «Волга» будет пользоваться спросом у россиян из-за бренда, знакомого со времён СССР. В настоящее время нет информации о том, на какой платформе начнут создавать новый автомобиль. Специалисты компании «Русские машины» разрабатывают план, согласно которому легендарную машину снова начнут производить.

Напомним, в 2008 году группа ГАЗ перестала выпускать классический легковой автомобиль «Волга».