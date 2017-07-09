Происшествия
Кузбасс

Волк напал на трёхлетнего мальчика в барнаульском зоопарке «Лесная сказка»

Ребёнок просунул руку в клетку с хищником.

Днём 8 июля в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» волк напал на трёхлетнего мальчика. Подробнее о происшествии рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ребёнок находился в зоопарке вместе с отцом. Около трёх часов дня мальчик просунул руку в клетку с хищником. Животное ухватило несовершеннолетнего посетителя.

«С рваными ранами рук и ушной раковины мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

Напомним, это уже не первый случай, когда животные нападают на детей в «Лесной сказке». 10 апреля 2016 года две несовершеннолетние девочки проникли на территорию зоопарка уже после его закрытия. Одна из них захотела сфотографироваться с тигром и перелезла через защитный барьер. В этот момент хищник схватил школьницу за ногу и потащил к вольеру. После происшествия девочку госпитализировали. Ей сделали операцию.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Комментарии

Рекомендуем

Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь
Вопрос времени

Викторина о курортах СССР

Сумеете отгадать названия курортов, о которых мечтал весь Советский Союз?

Сегодня в Кемерове

Популярное