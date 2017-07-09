Волк напал на трёхлетнего мальчика в барнаульском зоопарке «Лесная сказка»

Днём 8 июля в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» волк напал на трёхлетнего мальчика. Подробнее о происшествии рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ребёнок находился в зоопарке вместе с отцом. Около трёх часов дня мальчик просунул руку в клетку с хищником. Животное ухватило несовершеннолетнего посетителя.

«С рваными ранами рук и ушной раковины мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

Напомним, это уже не первый случай, когда животные нападают на детей в «Лесной сказке». 10 апреля 2016 года две несовершеннолетние девочки проникли на территорию зоопарка уже после его закрытия. Одна из них захотела сфотографироваться с тигром и перелезла через защитный барьер. В этот момент хищник схватил школьницу за ногу и потащил к вольеру. После происшествия девочку госпитализировали. Ей сделали операцию.