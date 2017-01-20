Volkswagen Golf восьмой год подряд становится лидером продаж на европейском рынке

Volkswagen Golf остаётся хитом продаж в Европе уже восемь лет подряд. В 2016 году на европейском рынке было реализовано 492952 автомобилей, сообщает «Автостат» со ссылкой на материалы исследовательской компании JATO Dynamics.

Отмечается, что весной 2017 года в Европе стартуют продажи обновлённого Golf.

На второе место по популярности в Европе в 2016 году вышла Renault Clio (315115 авто). Тройку лидеров на европейском рынке замыкает Volkswagen Polo с итоговым показателем в 308561 единицы.

В десятку вошёл также Ford Fiesta (300528 машин) Opel/Vauxhall Corsa (264844); Opel/Vauxhall Astra (253483), Peugeot 208 (249047), Nissan Qashqai (234340), Skoda Octavia (230255) и Renault Captur (217105).