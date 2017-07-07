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Volkswagen отзывает в России более двух тысяч авто

Volkswagen отзывает в России более двух тысяч авто

В некоторых моделях Volkswagen и Audi выявили проблемы с электрикой.

Российский дилер Volkswagen отзывает в России 1 тыс. 45 авто марки Volkswagen моделей Golf, Eos, Scirocco и Caddy, а также 1 тыс. 325 автомобилей Audi A3 из-за проблем с электрикой. Как пишет ТАСС со ссылкой на Росстандарт, речь идёт о машинах, проданных с 2004-го по 2012 год.

Причиной отзыва автомобилей стала существующая возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости. В таком случае работа блока управления больше не обеспечивается. Как информирует «Автостат», существует вероятность, что в критических дорожных ситуациях может не выполняться необходимое для стабилизации машины регулирование динамики движения.

Уполномоченные представители автодилера проинформируют владельцев авто, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону. Все ремонтные работы произведут для автовладельцев бесплатно.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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