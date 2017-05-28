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Volkswagen планирует возродить бренд «Москвич»

Volkswagen планирует возродить бренд «Москвич»

Машина будет возрождена специально для рынка России и Восточной Европы.

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует возродить производство автомобиля марки «Москвич» специально для рынка России и Восточной Европы.

Последний экземпляр «Москвич-2141» выпустили в 2001 году. Спустя девять лет машиностроительный завод закрыли по причине банкротства.

Как сообщает «VistaNews», компания приобрела права на отечественный бренд несколько лет назад.

По мнению аналитиков, первая модель отреставрированного авто может быть седаном с полноприводным механизмом. Правление концерна еще точно не решило, что будет делать, однако у него есть еще пять лет, пока не истёк срок действия прав на российскую марку.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://ru.wikipedia.org/

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