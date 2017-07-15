Воспитанники детских садов в Ленинске-Кузнецком раздавали водителям листовки

На территории Кузбасса сотрудники Госавтоинспекции в рамках профилактической акции проводят мероприятие «Безопасный двор». В пятницу, 14 июля, данная акция прошла в Ленинске-Кузнецком. Сотрудники ГИБДД вместе с воспитанниками детских садов провели рейд, в ходе которого проводили разъяснительные беседы с водителями. Им объясняли, насколько важно соблюдать правила дорожного движения, особенно возле пешеходных переходов и во дворах.

«Автомобилистам дети вручали специальные памятки, призывающие соблюдать правила и быть внимательными в местах возможного появления юных участников движения», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Чтобы водители лучше усвоили данную информацию, дети вместе с инспекторами ГИБДД оставляли листовки под дворниками автомобилей на дворовых территориях.