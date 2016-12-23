Воспитанники губернаторских школ подарили Аману Тулееву огненного петуха

23 декабря в Кемерове состоялся новогодний приём с участием лучших воспитанников губернаторских школ. В музыкальном театре Кузбасса собрались 700 отличников учёбы.

Губернатор Аман Тулеев отметил победы воспитанников губернаторских учреждений в различных всероссийских конкурсах и подчеркнул, что в этом есть огромная заслуга наставников, учителей, воспитателей.

«Фортуна, как всегда, будет на стороне энергичных, любознательных, решительных людей, которые не боятся трудностей, работают на совесть и упорно стремятся к цели, — сказал глава региона. — Как будем учиться, трудиться, таким и год будет, поэтому впитывайте знания по крупицам, верьте в свои силы и никогда не опускайте крылья».