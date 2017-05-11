Возбуждено дело по факту гибели рабочего кузбасской обогатительной фабрики «Красногорская»

56-летний слесарь-монтажник ушёл из жизни 30 марта в результате происшествия на производстве.

В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

В ведомстве рассказали, что 30 марта на слесаря-монтажника обогатительной фабрики «Красногорская» (Междуреченск) с крана-балки упали металлические листы. Сотрудник предприятия получил травмы головы. В результате происшествия 56-летний мужчина не выжил.

«Рабочий был в защитной каске, которую от удара разломило на части. В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом крепился груз, а также основания нахождения рабочих в опасной зоне при движении крана», — заявили в пресс-службе.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Назначен ряд экспертиз, в том числе и горнотехническая.