Возбуждено дело в отношении кузбассовца, натравившего ротвейлера на людей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Междуреченска, натравившего ротвейлера на людей.

Напомним, ночью 19 июня пьяный кузбассовец вместе с псом пришёл в бар. Посетители стали делать 28-летнему мужчине замечания. Реакция злоумышленника оказалась прямо противоположной ожидаемой: вместо того, чтобы покинуть бар, злоумышленник стал направлять животное на гостей. Собака успела укусить двух человек. Сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.

«Прибывшему наряду вневедомственной охраны работники указали на злоумышленника, который в это время переходил дорогу. Когда сотрудники подошли к мужчине и потребовали пройти в служебный автомобиль, он спустил с поводка собаку и дал ей команду «фас». Защищаясь, сотрудник применил табельное оружие, застрелив животное», — сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

При общении со следователем житель Междуреченска пояснил, что в баре он искал сожительницу, с которой ранее поругался. Кузбассовец отрицает, что давал псу команду «фас». Также он рассказал, что пытался быстро уйти из бара, поскольку условно осуждён и не имеет права нарушать режим.