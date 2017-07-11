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Возбуждено дело в отношении кузбассовца, застрелившего знакомого из "воздушной" винтовки

Возбуждено дело в отношении кузбассовца, застрелившего знакомого из «воздушной» винтовки

Житель Анжеро-Судженска выстрелил в 28-летнего мужчину один раз.

В Анжеро-Судженске возбуждено уголовное дело по факту убийства 28-летнего мужчины из «воздушной» винтовки.

Трагедия произошла утром в субботу, 8 июля. В пять утра пострадавший приехал к дому 32-летнего знакомого.

«На улице между мужчинами произошёл конфликт, — рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. – Во время ссоры хозяин дома достал пневматическую винтовку Hatsan и один раз выстрелил в спину незваного гостя».

Предварительно, пуля попала в лёгкое потерпевшего. От полученной травмы молодой человек скончался.

Позднее подозреваемый объяснял правоохранителям, что не собирался убивать знакомого. Он хотел просто напугать его.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В рамках расследования специалисты выяснят причину конфликта между кузбассовцами.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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