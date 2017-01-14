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Врача олимпийской сборной США обвиняют в сексуальных домогательствах к спортсменкам

На спортивного врача подали иск 18 атлеток.

18 спортсменок олимпийской сборной США подали коллективный иск на Ларри Нассара, ранее занимавшего должность врача сборной. Как сообщает агентство Reuters, его обвиняют в сексуальных домогательствах. В числе предполагаемых жертв домогательств атлетки, выступавшие на олимпийских турнирах по гимнастике, софтболу, баскетболу, футболу, фигурному катанию и плаванию в разные годы. Фамилии спортсменок не разглашаются.

Согласно утверждениям спортсменок, факты сексуальных домогательств со стороны Нассара наблюдались на протяжении 20 лет. При этом врач, по словам заявительниц, «умело маскировал это под необходимостью медицинских обследований». Отстранённый от работы со сборной Ларри Нассар уже является фигурантом дела о распространении детской порнографии.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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