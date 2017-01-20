Врезавшийся в толпу автомобиль в Мельбурне cмертельно травмировал трёх человек. Напомним, что в результате наезда машины пострадали как минимум 20 пешеходов. По информации «Ленты.ру», среди пострадавших грудной ребёнок.

В полиции Мельбурна заявили, что водитель, наехавший на толпу пешеходов, сделал это намеренно, однако с терроризмом происшествие не связано. Мужчина арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет, передаёт «Газета.Ru».

Отметим, что сейчас в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису.