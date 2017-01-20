Происшествия
Россия и Мир
Врезавшийся в толпу автомобиль в Мельбурне cмертельно травмировал трёх человек

Врезавшийся в толпу автомобиль в Мельбурне cмертельно травмировал трёх человек

Среди пострадавших – грудной ребёнок.

Врезавшийся в толпу автомобиль в Мельбурне cмертельно травмировал трёх человек. Напомним, что в результате наезда машины пострадали как минимум 20 пешеходов. По информации «Ленты.ру», среди пострадавших грудной ребёнок.

В полиции Мельбурна заявили, что водитель, наехавший на толпу пешеходов, сделал это намеренно, однако с терроризмом происшествие не связано. Мужчина арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет, передаёт «Газета.Ru».

Отметим, что сейчас в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Новости

В Кузбассе назначили заместителя губернатора по инвестициям и инновациям

Должность занял Станислав Черданцев.
Чтиво

9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове

Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики; как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале
Чтиво

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

В крещенскую ночь корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Новости

Предприниматель Александр Щукин признался в даче взятки экс-главе Следкома Кузбасса

Бизнесмен написал явку с повинной.

Сегодня в Кемерове

Популярное