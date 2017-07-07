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Врио главы ГУ МВД РФ по Кемеровской области стал Игорь Коршунов

Врио главы ГУ МВД РФ по Кемеровской области стал Игорь Коршунов

C 2013 года Игорь Коршунов занимает должность заместителя начальника кузбасской полиции.

Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Кемеровской области стал генерал-майор внутренней службы 50-летний Игорь Коршунов. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ведомства, при этом он продолжает занимать должность заместителя руководителя кузбасской полиции.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте областного полицейского главка, с 1993 по 2013 годы Игорь Коршунов работал в МВД Республики Алтай. С 2013 года он стал замом начальника ГУ МВД России по Кемеровской области.

За период несения службы в органах внутренних дел удостоен многих наград, в числе которых Орден Мужества, медали «За безупречную службу» III ст., «За отличие в службе» II, I ст., «За доблесть в службе».

Ранее Сибдепо сообщал, что президент Владимир Путин отправил в отставку восемь генералов МЧС, МВД и Федеральной службы исполнения наказаний. В их числе оказался 56-летний руководитель ГУ МВД России по Кемеровской области Юрий Ларионов и его заместитель Владимир Шепель.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: https://42.мвд.рф/

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