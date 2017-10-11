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«Всероссийский экономический диктант» в Кузбассе состоится на двух площадках

«Всероссийский экономический диктант» в Кузбассе состоится на двух площадках

Участие в диктанте бесплатное.

В Кемеровской области всероссийский экономический диктант можно будет написать 12 октября в 10 часов утра в Кемеровском госуниверситете (Кемерово, ул. Красная, 6) и в Новокузнецком институте (филиале) КемГУ (Новокузнецк, пр. Металлургов, 19).

Те, кто не сможет посетить очные площадки, могут пройти онлайн-версию на сайте акции (с 12 до 24 час. по московскому времени).

По словам организаторов, цель экономического диктанта в том, чтобы определить уровень экономической активности и экономической грамотности населения, способствовать повышению этого уровня, а также развитию интеллектуального потенциала молодежи.

Участником диктанта может стать любой житель России и зарубежных стран, владеющий русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Участие в диктанте бесплатное.

Акция состоится 12 октября 2017 года во всех регионах страны на 848 площадках. По прогнозам, в ней  примут участие от 60 до 80 тысяч участников.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com

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