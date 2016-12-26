Вспышка в небе над Чёрным морем не имеет отношения к крушению Ту-154

Специалисты оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заявили, что вспышка над Чёрным морем не имеет никакого отношения к крушению Ту-154. По их словам, данное явление было зафиксировано спустя полчаса после падения самолёта. Эксперты выясняют, что это была за вспышка.

Сотрудники оперативного штаба говорят, что пока рано делать какие-либо выводы. Также пока нет никаких подтверждений того, что на борту самолёта была бомба.

«На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы. Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать», – цитирует «Интерфакс» заявление источника.

Напомним, ранее в Сети появилось видео со вспышкой в небе над Чёрным морем. Некоторые пользователи интернета предположили, что это и есть Ту-154, который упал в воду в шести километрах от Сочи утром 25 декабря. На борту самолёта находились 92 человека, все они погибли.