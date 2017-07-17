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ВТБ и ФССП подписали соглашение о взаимодействии

ВТБ и ФССП подписали соглашение о взаимодействии

Документ подписали президент-председатель правления банка Андрей Костин и главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

Банк ВТБ и Федеральная служба судебных приставов РФ подписали соглашение о взаимодействии.

Президент-председатель правления банка Андрей Костин отметил, что заключение соглашения – важный шаг к расширению сотрудничества между группой ВТБ и ФССП. Документ поможет совершенствованию финансовых инструментов, которые способствуют качественному исполнению судебных решений в РФ.

Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов заявил, что соглашение позволит продолжить уже налаженное между банком и ведомством взаимодействие. Он также добавил, что стороны уже перешли на электронный документооборот. Это упростило процедуру обмена информацией и сократило сроки обработки запросов от приставов.

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: Google Images.

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