ВТБ и Минсельхоз РФ подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке до 5%. Представители банка приняли активное участие в обсуждении новой модели субсидирования отрасли, находясь в составе рабочей группы при ведомстве.

«Для ВТБ заключение такого соглашения является новым и очень важным этапом в расширении наших отношений с представителями аграрной отрасли. За последние два года мы отмечаем активный рост доли таких компаний в кредитном портфеле банка», – сообщил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, банк активно кредитует предприятия агропромышленного комплекса. За прошедший год объём кредитов предприятиям отрасли вырос со 100 млрд рублей до 146 млрд рублей. Также банк наращивает финансирование компаний АПК в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5»), где ВТБ является абсолютным лидером по объёму предоставленных кредитов.