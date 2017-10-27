ВТБ Капитал провел ежегодный форум «РОССИЯ ЗОВЁТ!»

Мероприятие состоялось в девятый раз.

В Москве состоялся девятый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЁТ». В мероприятии поучаствовали более 2,5 тысяч гостей, в том числе более 500 инвесторов из 60 стран мира.

«О цель форума – показать международным партнёрам весь спектр инвестиционных возможностей, который сегодня существует в России, наладить прямой диалог между представителями власти, бизнеса и международным инвестиционным сообществом. Форум активно способствует привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и укреплению экономических связей между странами», — заявил генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.

В первый день форума на пленарной сессии выступил президент России Владимир Путин. Модератором сессии был президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Участниками панели стали министр финансов Катара Али Шариф Аль-Имади, президент London Stock Exchange Group Ксавье Роле, президент CEFC China Чан Чауту, генеральный директор OCI N.V. Нассеф Савирис.

В рамках пленарного заседания обсудили ключевые факторы экономического роста и риски, с которыми сталкиваются инвесторы, компании и общество в процессе своей деятельности.