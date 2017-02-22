ВТБ Капитал стал лучшим инвестиционным банком по версии журнала Global Finance

ВТБ Капитал стал лучшим инвестиционным банком в четырёх номинациях по результатам ежегодного исследования The World’s Best Investment Banks журнала Global Finance.

Инвестиционный банк оказался лучшим в России, а также на рынках M&A и долгового капитала в странах Центральной и Восточной Европы. ВТБ Капитал получает награду Global Finance уже пятый год подряд.

При определении победителей редакторы учитывали в том числе и такие критерии, как доля рынка, объём реализованных транзакций, качество обслуживания и консультирования клиентов, размеры региональной сети.