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ВТБ Капитал стал лучшим инвестиционным банком по версии журнала Global Finance

Банк оказался лучшим в четырёх номинациях.

ВТБ Капитал стал лучшим инвестиционным банком в четырёх номинациях по результатам ежегодного исследования The World’s Best Investment Banks журнала Global Finance.

Инвестиционный банк оказался лучшим в России, а также на рынках M&A и долгового капитала в странах Центральной и Восточной Европы. ВТБ Капитал получает награду Global Finance уже пятый год подряд.

При определении победителей редакторы учитывали в том числе и такие критерии, как доля рынка, объём реализованных транзакций, качество обслуживания и консультирования клиентов, размеры региональной сети.

«Для нас очень ценно, что в очередной раз мировым финансовым сообществом были признаны наши глубокое знание рынка и опыт, а также качественный клиентский сервис. В прошлом году ВТБ Капитал продемонстрировал стабильно высокие результаты, организовав ряд знаковых сделок на глобальных рынках капитала. Мы с оптимизмом оцениваем перспективы этого года и будем активно развивать сотрудничество с нашими клиентами в России и по всему миру», — сказал генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.

Текст: Мария Арзамасцева.

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