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ВТБ Капитал стал лучшим в одно из номинаций премии Russia PE Awards

ВТБ Капитал стал лучшим в одной из номинаций премии Russia PE Awards

Инвестбанк принял участие в сделке, которую признали инвестицией публичной китайской корпорации в российскую IT-компанию.

ВТБ Капитал занял лидирующее место в номинации «Лучший консультант на российском рынке private eguity» по версии премии Russia PE Awards. В ближайшем будущем компания планирует начать привлекать возможности на рынке прямых инвестиций как в России, так и за рубежом.

«Безусловно, мы рады, что деятельность ВТБ Капитал на рынке прямых инвестиций была отмечена профессиональным сообществом. Сделка с CDNvideo стала одной из первых в череде стратегических инвестиций в российские компании со стороны китайских партнеров», — рассказал руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности ВТБ Капитал в России Александр Резник.

ВТБ Капитал уже выступил финансовым консультантом акционеров CDNvideo по продаже их доли в компании китайскому стратегу ChinaNetCenter.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

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