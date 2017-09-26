ВТБ Капитал стал лучшим в одной из номинаций премии Russia PE Awards

ВТБ Капитал занял лидирующее место в номинации «Лучший консультант на российском рынке private eguity» по версии премии Russia PE Awards. В ближайшем будущем компания планирует начать привлекать возможности на рынке прямых инвестиций как в России, так и за рубежом.

«Безусловно, мы рады, что деятельность ВТБ Капитал на рынке прямых инвестиций была отмечена профессиональным сообществом. Сделка с CDNvideo стала одной из первых в череде стратегических инвестиций в российские компании со стороны китайских партнеров», — рассказал руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности ВТБ Капитал в России Александр Резник.

ВТБ Капитал уже выступил финансовым консультантом акционеров CDNvideo по продаже их доли в компании китайскому стратегу ChinaNetCenter.