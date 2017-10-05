ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в рэнкингах Bloomberg, Thomson Reuters и Dealogic

Успешная деятельность ВТБ Капитал по всем бизнес-направлениям позволила компании занять лидирующие позиции в рэнкингах Bloomberg, Thomson Reuters, Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также в области слияний и поглощений. В компании подвели итоги работы за 9 месяцев 2017 года.

Так, ВТБ Капитал расположился на первых позициях по версии Bloomberg в следующих категориях:

Консультант по сделкам M&A в России и Восточной Европе, доля рынка 36,8% и 28,7% соответственно;

Консультант по сделкам M&A в Ближнем Востоке и Африке, доля рынка 11,9%;

Организатор размещений на рынках долгового капитала в России и Восточной Европе, доля рынка 20,8% и 11,8% соответственно;

Организатор размещений на рынках акционерного капитала в России и СНГ, доля рынка 22,21% и 21,03% соответственно.

При этом ВТБ Капитал впервые вошёл в топ-20 организаторов сделок M&A в Китае и стал единственным российским инвестиционным банком в этой категории. Компания также возглавила рэнкинги Thomson Reuters в следующих категориях:

Консультант по сделкам M&A в России и Восточной Европе, доля рынка 81,1% и 41,5% соответственно;

Консультант по сделкам M&A в Индии, доля рынка 31,3%;

Организатор размещений на рынках долгового капитала в России и Восточной Европе, доля рынка 27,9% и 10,9% соответственно;

Организатор размещений на рынке акционерного капитала, доля рынка 20,4%.

Кроме того, ВТБ Капитал впервые вошёл в топ-10 организаторов анонсированных сделок M&A в Швейцарии. По данным Dealogic, по итогам 9 месяцев 2017 года компания стала лидером на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов по M&A. По версии Mergermarket, ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в области слияний и поглощений по количеству и объёму сделок в России и Центральной и Восточной Европе, организовав 10 сделок общим объёмом $13,1 млрд.