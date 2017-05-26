ВТБ Пенсионный фонд получил награду за высокое качество активов
Награждение прошло в рамках мероприятия «Будущее пенсионного рынка».
ВТБ Пенсионный фонд получил награду за высокое качество активов. В рамках мероприятия «Будущее пенсионного рынка» компанию признали победителем в номинации «Высокое качество активов фонда».
«ВТБ Пенсионный фонд проводит взвешенную инвестиционную политику, размещая свои активы исключительно в качественные финансовые инструменты, которые гарантируют сохранность пенсионных накоплений и достойный уровень доходности нашим клиентам», – прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.
Организатором мероприятия выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Фото: Google Images.