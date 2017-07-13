ВТБ получил наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале

Рейтинговое агентство RAEX присвоило банку ВТБ кредитный рейтинг наивысшего уровня.

Как отмечают в агентстве, рейтинг обусловлен высокой значимостью ВТБ для российской банковской системы и доступом банка к широкому спектру ресурсов для управления ликвидностью и капиталом. В агентстве также заметили высокое качество системы корпоративного управления и развитую практику управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной кредитной истории.

RAEX – крупнейшее в России рейтинговое агентство, включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.