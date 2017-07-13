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ВТБ получил наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале

По мнению агентства RAEX, рейтинг обусловлен значимостью ВТБ для российской банковской системы.

Рейтинговое агентство RAEX присвоило банку ВТБ кредитный рейтинг наивысшего уровня.

Как отмечают в агентстве, рейтинг обусловлен высокой значимостью ВТБ для российской банковской системы и доступом банка к широкому спектру ресурсов для управления ликвидностью и капиталом. В агентстве также заметили высокое качество системы корпоративного управления и развитую практику управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной кредитной истории.

RAEX – крупнейшее в России рейтинговое агентство, включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: Google Images.

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