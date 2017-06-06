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ВТБ предоставил ПАО «КАМАЗ» кредит в размере двух миллиардов

ВТБ предоставил ПАО «КАМАЗ» кредит в размере двух миллиардов

Деньги пойдут на финансирования текущей деятельности автопроизводителя.

ВТБ предоставил ПАО «КАМАЗ» кредит в размере 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«КАМАЗ» является стратегически важным партнером группы ВТБ. Наше сотрудничество охватывает весь спектр финансовых услуг, включая финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов, документарный бизнес, обслуживание внешнеэкономической деятельности группы «КАМАЗ» и продукты рынка долгового капитала», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

Предполагается, что заёмные средства пойдут для финансирования текущей деятельности автопроизводителя.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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