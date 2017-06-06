ВТБ предоставил ПАО «КАМАЗ» кредит в размере двух миллиардов
Деньги пойдут на финансирования текущей деятельности автопроизводителя.
ВТБ предоставил ПАО «КАМАЗ» кредит в размере 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«КАМАЗ» является стратегически важным партнером группы ВТБ. Наше сотрудничество охватывает весь спектр финансовых услуг, включая финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов, документарный бизнес, обслуживание внешнеэкономической деятельности группы «КАМАЗ» и продукты рынка долгового капитала», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.
Предполагается, что заёмные средства пойдут для финансирования текущей деятельности автопроизводителя.
Фото: Google Images.