ВТБ предоставил ПАО «КАМАЗ» кредит в размере двух миллиардов

ВТБ предоставил ПАО «КАМАЗ» кредит в размере 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«КАМАЗ» является стратегически важным партнером группы ВТБ. Наше сотрудничество охватывает весь спектр финансовых услуг, включая финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов, документарный бизнес, обслуживание внешнеэкономической деятельности группы «КАМАЗ» и продукты рынка долгового капитала», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

Предполагается, что заёмные средства пойдут для финансирования текущей деятельности автопроизводителя.