В Москве прошло очередное заседание Консультационного совета акционеров банка, на котором представители группы отчитались об успешной реализации IT-решений для розничных клиентов.

ВТБ продолжает развитие розничных продуктов на базе новых технологических платформ. В Москве прошло очередное заседание Консультационного совета акционеров банка, на котором представители группы отчитались об успешной реализации IT-решений для розничных клиентов и замечаний, полученных от акционеров в сентябре 2016 года.

«В конце 2016 года ВТБ24 запустил обновлённое мобильное приложение ВТБ24-Онлайн для iOS. В начале 2017 года будет запущена новая версия для Android. В 2016 году мы также запустили два новых приложения для учёта трат клиента по своим картам с наглядной статистикой и структурой трат, и новым современным каналом доставки до клиента уведомлений до клиента – в виде наглядных красочных чеков вместо скучных SMS», – прокомментировала старший вице-президент, заместитель директора розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк.

Отметим, что из 33 технологических предложений значительная часть уже реализована. Ещё ряд предложений планируется внедрить в 2017 году.